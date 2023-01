Zaniolo inseguito e minacciato dai tifosi sotto casa, interviene la polizia 

In quindici lo aspettavano sotto casa, ad allertare il 112 è stato il team manager del club del giallorosso. La polizia ha aperto un’indagine

Continua ad essere complicata la situazione di Zaniolo a Roma. Il calciatore aveva chiesto alla Roma di essere ceduto, rifiutando la convocazione con lo Spezia dopo i cori intonati contro di lui all’Olimpico. Nelle ultime settimane il Bournemouth si è fatto avanti, ma lui ha finora rifiutato l’offerta del club inglese, sperando di passare al Milan, che aveva espresso il suo gradimento, ma che si è sfilato dalla trattativa perché non può investire quanto chiede la Roma.

Al momento la situazione è davvero delicata, con l’allenatore, Mourinho, che sembra averlo scaricato e con la rabbia dei tifosi che si sono espressi nei giorni scorsi con uno striscione molto chiaro: «Zaniolo traditore merda senza onore».

Roma sine ultras er tydelige på hva de mener om kaoset Zaniolo og hans agent har stelt i stand. pic.twitter.com/ytKtnqotj4 — Roma Club Norvegia (@RCNorvegia) January 29, 2023

Purtroppo ieri un nuovo episodio, questa volta però non si è trattato solo di striscioni o offese social. Nella notte tra domenica e lunedì, subito dopo la sconfitta della Roma contro il Napoli, una quindicina di persone si è presentata fuori alla sua abitazione per “invitare” il classe ‘99 a cambiare aria il prima possibile.

Il calciatore della Roma stava rientrando a casa quando si è visto circondare da queste persone che lo hanno inseguito e minacciato di morte, riporta la Gazzetta dello Sport. Nel giro di pochi minuti però una pattuglia si è precipitata a casa del giocatore, per monitorare la situazione e garantire sicurezza e tranquillità alla famiglia. Ad allertare il 112 è stato il team manager del club del giallorosso. Indagini sono in corso da parte della polizia per rintracciare e identificare gli autori del blitz.

È stata una vera e propria intimidazione ai danni di Zaniolo che ha sicuramente sortito il suo effetto, considerando lo spavento che lui e la famiglia si sono presi. Sull’accaduto la polizia ha aperto un’indagine

Anche i quotidiani questa mattina ne avevano scritto

Il Messaggero scrive:

“Scoppia il caos attorno a Nicolò Zaniolo, la mamma e la sorella sbottano sui social, l’esterno riceve striscioni con insulti e sotto casa a Casal Palocco si presenta un gruppo di tifosi. Inseguimenti in macchina, minacce di morte e polizia sotto casa del giocatore per controllare la situazione. Ore ad alta tensione per l’esterno della Roma, schiacciato dalle pressioni mediatiche per via del rifiuto dell’offerta del Bournemouth che avrebbe fatto guadagnare 30 milioni alla Roma”.

Il Corriere Roma, invece:

“La rabbia degli ultrà è montata talmente, che alcuni si sono recati ai cancelli della villa del calciatore e hanno cominciato a lanciare pesanti insulti, «M…a! Se abbiamo perso è solo colpa tua! Vattene». Il riferimento è alla sconfitta della Roma con il Napoli per 2 a 1. Temendo azioni violente, da casa Zaniolo è stata fatta una telefonata alla polizia, che ora staziona stabilmente con una pattuglia per evitare che le offese non prendano la strada di una deriva più violenta. Mourinho dal canto suo non ha placato i tifosi parlando del giocatore come acqua passata, uno che «ormai non veste più la maglia giallorossa»”.