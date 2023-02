Terremoto in Turchia, l’ex Chelsea Atsu ritrovato vivo tra le macerie

Si trovava al nono piano di un edificio collassato, in compagnia di altri 9 giocatori e 2 dirigenti. Trasferito in ospedale

Christian Atsu è vivo, il 31enne calciatore ghanese, rimasto intrappolato sotto le macerie nel corso del pesante terremoto che ha colpito la Turchia meridionale e la Siria settentrionale, è stato trovato nelle scorse ore dopo le lunghe ricerche effettuate a Hatay, la citta del club per cui giocava. Precisamente l’Hatayspor, che proprio domenica l’ex di Newcastle e Chelsea aveva portato al successo con un gol last minute al 97′ nella sfida al Kasimpasa.

Atsu, che si trovava al nono piano di un edificio che poi è collassato in compagnia di altri 9 giocatori e 2 dirigenti, è stato trasferito immediatamente in ospedale: secondo le prime indiscrezioni l’attaccante avrebbe riportato difficoltà respiratorie e ferite al piede sinistro. Ma la sua vita non sarebbe in pericolo. Ieri invece non ce l’ha fatta Eyüp Türkaslan, numero uno del Malatyaspor, rimasto intrappolato sotto le macerie di un palazzo crollato.

Conferme che il ragazzo è stato tirato fuori da sotto le macerie arrivano anche da Mustafa Ozat, dirigente dell’Hatayspor: “Mi hanno appena informato che Christian è stato soccorso e portato in ospedale”.

Anche la Federcalcio ghanese ha confermato il ritrovamento di Atsu in seguito al terremoto in Turchia. La Federcalcio africana ha pubblicato un tweet dove viene confermato il ritrovamento di Atsu

Update: We’ve received some positive news that Christian Atsu has been successfully rescued from the rubble of the collapsed building and is receiving treatment. Let’s continue to pray for Christian🙏🏽 — Ghana Football Association (@ghanafaofficial) February 7, 2023

