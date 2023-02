Spalletti vince il premio Bearzot: «Riesce a coniugare bel gioco e vittorie»

Gravina su Spalletti: «Mi ha detto di voler fare qualcosa per i ragazzi nelle scuole e di voler lasciare qualcosa di personale alla città di Napoli»

È Luciano Spalletti il vincitore della XII edizione del Premio Nazionale ‘Enzo Bearzot’, riconoscimento promosso dall’Unione Sportiva Acli in collaborazione con la Figc. L’annuncio è avvenuto nella sede della Federcalcio a Roma:

«Riesce a coniugare bel gioco e vittorie. Virtù, queste, che lo accomunano ad Enzo Bearzot, come pure l’attitudine all’insegnamento: in campo e fuori».

È questa la motivazione con cui la giuria ha voluto riconoscere al tecnico del Napoli, che succede a Roberto De Zerbi, il riconoscimento che gli verrà consegnato il prossimo 24 marzo a Napoli. Il presidente dell’US Acli, Damiano Lembo ha affermato su Spalletti dopo la vittoria del premio Bearzot:

«Un grande tecnico, ma soprattutto un uomo di valori. Luciano Spalletti ricalca in pieno la nostra idea di sport, fatta di rispetto ed educazione».

Il 24 marzo a Napoli, inoltre, sarà premiato anche Nicola Pietrangeli, che riceverà il premio speciale alla carriera.

Sulla premiazione è intervenuto anche il presidente della Figc Gravina:

«Al d là delle capacità tecniche e dei risultati, Spalletti merita questo importante Premio. Ho parlato recentemente con Luciano, mi ha esposto una bellissima idea che sta diventando progetto e che spiega molto della sua persona. Mi ha detto di voler fare qualcosa per i ragazzi nelle scuole e di voler lasciare qualcosa di personale alla città di Napoli. Spalletti vuole entrare nelle scuole coordinandosi con noi, per questo valuteremo le modalità per un progetto da fare insieme».

