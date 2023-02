Spalletti: «Osimhen stanco? Vincere partite come con l’Eintracht è come fare un massaggio»

In conferenza stampa: «Stanno tutti abbastanza bene. di dubbi ne ho sempre molti per la qualità dei giocatori che ho».

L’allenatore del Napoli, Luciano Spalletti, ha parlato in conferenza stampa della gara di domani contro l’Empoli. Il tecnico di Certaldo ha parlato del bomber Osimhen e del suo minutaggio. Alla domanda se Osimhen stesse iniziando ad accusare un po’ di stanchezza Spalletti ha risposto così:

«Osimhen stanco? Abbiamo preparatori molto bravi, che sanno benissimo indicarmi il carico che dobbiamo fare negli allenamenti successivi. Si fa in modo che non si addizioni fatica su fatica. Quando si vincono le partite così sono dei massaggi alla testa, oltre che ai muscoli, funziona più del massaggio di un professionista. Stanno tutti abbastanza bene, è chiaro che poi si cerca di andare a scegliere meglio possibile, anche se dal mio punto di vista non è facile, di dubbi ne ho sempre molti per la qualità dei giocatori che ho».

