Spalletti: «Lobotka lo volevo già ai tempi dell’Inter»

L’allenatore del Napoli, Luciano Spalletti, ha parlato in conferenza stampa della gara di domani contro l’Empoli ed ha svelato un retroscena su Lobotka. Afferma il tecnico del Napoli che stava già osservando il play slovacco quando allenava l’Inter. A segnalarlo fu Alessandro Pane, collaboratore di Spalletti, ma l’Inter non poteva permettersi il giocatore e quindi l’affare con il Celta Vigo saltò. Di seguito le parole di Spalletti su Lobotka:

«Non mi devo spiegare come mai non abbia ancora giocato in un grande club europeo, io guardo e mi prendo quello che mi passa davanti. Lobotka? Sono fortunato perché lo conoscevo dai tempi dell’Inter, me lo segnalò Alessandro Pane, un mio collaboratore, provammo a prenderlo, mi ricordo che venne e si cercava di mettere un giocatore in più e poi facemmo giocare in quella posizione Brozovic. In quel momento non potevamo spendere i soldi che ci chiesero e non lo prendemmo, ma quando sono arrivato qui sapevo benissimo chi era Lobotka. Mi garbava fare un complimento a Lobotka e Pane. Anguissa è uno fortissimo, è un extralarge dal punto di vista del comportamento, sono questi calciatori che hanno questo raggio d’azione per le dimensioni del campo e lo fanno sempre con una forza e una continuità senza sosta, finché c’è bisogno sono disponibili per la squadra».

