Spalletti: «Questo Napoli ha capito che è meglio l’uovo oggi che la gallina domani»

A Dazn: «L’espulsione è un episodio di poca maturità, per fortuna i centrocampisti hanno una partita con una faccia do cazzo di quelle vere»

Il tecnico del Napoli, Luciano Spalletti, ha parlato ai microfoni di Dazn dopo la vittoria contro l’Empoli.

La maturità del Napoli.

«Quello è un sintomo di poca maturità far succedere quell’episodio, sono cose che a volte nel calcio ci stanno. L’importante è che gli altri si compattino, hanno avuto reazione importantissima. Soprattutto i centrocampisti hanno fatto partita tosta con la faccia di cazzo di quelle vere, con voglia di portare a casa risultato che può essere fondamentale»

Lobotka.

«Viene esaltata la qualità quando è in possesso palla, lui comunque non riesci mai a saltarlo, va addosso a tutti, ha questo fisico cubico che riesca a tener botta anche agli avversari più grossi. Era un gran calciatore, provammo a prenderlo all’Inter ma c’era il fair play finanziario, poi l’ha visto uno sveglio come Giuntoli segno che non è stata l’invenzione di una sola persona».

Le squadre piccole

«Se calciatori come Elmas entrano dentro e fanno quei chilometri con quella intensità, disponibilità, anche gli altri ma lui è entrato benissimo e ci ha permesso di non soffrire l’inferiorità numerica. Il rischio era essere sotto il loro livello di lotta, per loro le partite finiscono al centesimo minuto.

Osimhen otto gol di fila come Ronaldo. Ha parlato di te a Dazn.

«Ha fatto una cosa alla fine del primo tempo, era arrabbiato anche con me. Ha citato la partita dell’anno scorso, sono messaggi e comportamenti da leader, mentalità corretta, ha avuto grande disponibilità nel rincorrere gli avversari».

«Chi ci incontra, ci mette più roba. Tutti contro di noi si giocano la vita. La squadra sa interpretare bene i momenti, ha capito quale deve essere lo spirito di squadra. Ha capito che è meglio un uovo oggi che la gallina domani, la gallina piò aspettare».

