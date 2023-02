Senza Cannavaro il Benevento torna a vincere (con Stellone in panchina)

Contro il Brescia la prima vittoria del 2023. I sanniti sono ancora in piena zona retrocessione ma respirano un po’

Il Benevento vede la luce in fondo al tunnel grazie alla vittoria di quest’oggi contro il Brescia. Alla sua prima partita sulla panchina delle streghe Stellone riesce a vincere dopo le 4 sconfitte consecutive ereditate dalla gestione Cannavaro. Benevento che centra la prima vittoria del 2023, l’ultima arrivò a metà dicembre contro il Cittadella per 1-0. Il Brescia arrivava alla partita con tante insicurezze e da ben 5 sconfitte consecutive con un Cellino che ha addirittura ingaggiato un esorcista per scacciare via il periodo negativo delle rondinelle.

L’unica rete della partita arriva nel secondo tempo e porta la firma di Tello. Il Benevento si porta a 26 punti in classifica e centra, al momento, l’ultimo posto disponibile per giocarsi lo spareggio play out. La squadra di Stellone è ancora lontana da una salvezza tranquilla dato che dista solo 2 punti dal Como, che oggi ha pareggiato contro la Spal allenata da Oddo. La prossima partita delle streghe sarà un altra gara decisiva per le speranze salvezza dato che affrontano un Ascoli in fiducia e reduce da ben 2 vittorie consecutive, l’ultima arrivata quest’oggi sul campo del Parma. La squadra di Breda viene da ben 2 reti inviolate contro il Parma e il Perugia.

La sfida di Piceno dirà molto sulle speranze di salvezza del Benevento che è chiamato quantomeno a fare risultato per non cadere nuovamente nel vortice della retrocessione.

