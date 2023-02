Santoriello ci ricasca, “irrealizzabile che la Juve vinca la Coppa dei campioni” (VIDEO)

Non si placano le polemiche attorno a Ciro Santoriello, il pm di Torino che segue l’inchiesta Prisma ed è balzato alla cronaca per un’infelice uscita sul suo tifo calcistico relativo all’amore per il Napoli e l’odio per la Juventus. Il video in questione, che circola da alcuni giorni, è relativo a un convengo del 2019, come abbiamo più volte scritto, ma nonostante le comprovate testimonianze ed evidenze sull’affidabilità e la professionalità del pm, l a Gazzetta scrive che potrebbe non essere presente in aula pre l’udienza preliminare del processo alla Juve per ragioni di opportunità