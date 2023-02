Santoriello potrebbe non essere in aula all’udienza preliminare del processo Juventus (Gazzetta)

È probabile dunque che Santoriello non compaia in udienza anche se né il pm né il capo della procura hanno voluto rilasciare finora dichiarazioni. Naturalmente non è in discussione il diritto anche di un magistrato di poter avere una squadra del cuore. Il problema è il linguaggio e le parole usate.

La Gazzetta ricorda le frasi di tutt’altro tenore rilasciate da Raffaele Cantone procuratore della repubblica di Perugia (e in passato numero 1 dell’Authority anti corruzione) ai tempi dell’esame di Suarez, che a un convegno all’università Suor Orsola Benincasa disse:

“Sono un tifoso del Napoli e un amante di questa bellissima città. A me non piace gufare le altre squadre, non ero contento quando la Juventus ha preso gol all’ultimo minuto contro il Real Madrid. Sono un tifoso delle squadre italiane quando giocano in coppa, a me piace il calcio in generale”. Toni e parole decisamente diverse da quelle usate da Santoriello.