Salisburgo-Roma: tifoso romanista invalido aggredito dalla polizia locale

Episodio bruttissimo avvenuto al termine della partita di Europa League tra Salisburgo e Roma. Si apprende dalla Gazzetta dello Sport che la polizia austriaca ha aggredito fisicamente diversi tifosi romanisti presenti all’esterno dello stadio. Tra i colpiti, c’è un uomo di 60 anni invalido al 100%. Si trovava in Austria insieme al figlio per seguire la Roma contro il Salisburgo. Il motivo dell’aggressione della polizia sarebbe che i supporters romanisti stavano battendo con le mani sui vetri di una delle navette che avrebbe dovuto riportarli ai parcheggi di scambio.

Durante la carica, l’uomo – con tanto di stampelle – è stato malmenato dai poliziotti mentre il figlio, nel tentativo di soccorrere il padre, si è ritrovato ammanettato ad una ringhiera prima di essere trasferito in commissariato. Si apprende che il minorenne è stato rilasciato dalla polizia locale stesso nella serata di giovedì e quest’oggi, scrive la rosea, i due sono rientrati in capitale.

Afferma la Gazzetta che entrambi hanno intenzione di sporgere denuncia e sono già in contatto con il consolato italiano in Austria. Inoltre la famiglia Monaci potrà contare anche sul supporto di uno studio legale austriaco, che continuerà a seguire la questione direttamente a Salisburgo.

Nel frattempo, sorgono problematiche per quanto riguarda la partita di ritorno che si svolgerà a Roma. Infatti sono attesi oltre 2000 tifosi austriaci la prossima settimana. In Austria invece cresce il timore per il trattamento che le forze dell’ordine italiane potrebbero riservare ai tifosi in arrivo da Salisburgo.

