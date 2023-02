Per Sport il Barcellona voleva solo limitare i favoritismi al Real

La questione tra i due club parte da lontano e ne sono prova alcune dure dichiarazioni di Núñez «Gli arbitri aiutano sempre Madrid».

Sport, uno dei quotidiani sportivi che sono a favore del Barcellona, fa il punto sullo scandalo che sta coinvolgendo il club blaugrana in merito alla questione Negreira. Il quotidiano evidenzia quanto il Barcellona abbia cercato di equiparare i favori arbitrali ricevuti dal Real Madrid nel corso della sua storia. Sport afferma che il Real Madrid ha ricevuto trattamenti di favore da quando Di Stefano è arrivato ai Blancos:

“C’è sempre stato un rancore nel club/tifosi, per non parlare della sicurezza, che il Real Madrid ha goduto di un trattamento di favore anche, da parte del collegio arbitrale”.

Tutto è nato da alcune dure dichiarazioni di Núñez, ex presidente del Barcellona: «Gli arbitri aiutano sempre Madrid».

Da allora tante cose sono cambiate e oggi, nel 2023 c’è “un copione inverso e perverso” afferma Sport. “Ora si scopre che negli ultimi decenni è stato il Barça a cercare favori arbitrali e non l’eterno rivale”.

Un dirigente del Barcellona afferma:

«Non lo diranno mai, perché non possono. Il Barcellona non ha mai pagato per essere aiutato, lo ha fatto perché il sistema, che era già impostato in questo modo, non fosse più danneggiato».

In Spagna considerano lo scandalo Barcellona come “riprovevole e immorale” ma sono convinti del fatto che i blaugrana non abbiano mai corrotto un arbitro:

“Se fosse così, deve essere dimostrato con nomi, cognomi e date. Vedete, negli ultimi anni, l’FC Barcelona ha pagato 475.000 euro netti al Negreira a stagione. Può sembrare ed è un oltraggio”.

Sono stati stimati circa 100 rapporti arbitrali all’anno con un risultato di circa 2.370 euro a partita, per Sport è impossibile comprare gli arbitri:

“Come documentato, hanno fatto circa 100 rapporti arbitrali tra Barça e Barça B all’anno. Sarebbero 2.370 euro a partita. Qualcuno pensa che con quei soldi si possa comprare una squadra arbitrale? Non è questo il problema. E ‘ un altro. E il calcio spagnolo, tutto, sa di cosa si trattava. Dagli anni Cinquanta”.

