Osimhen è la migliore scelta per lo United, ma ten Hag dubita per i suoi costanti infortuni

Il Telegraph scrive che l’ostacolo nella trattativa dello United per il nigeriano potrebbe essere De Laurentiis, osso duro nelle trattative

A Manchester c’è già aria di mercato con i Red Devils interessati ad una punta centrale per guidare l’attacco. Il Telegraph in un suo articolo evidenzia come nelle preferenze del tecnico ten Hag ci siano due precisi giocatori ovvero Osimhen e Kane. Sul piatto ci sono ben 100 milioni di sterline da offrire a Napoli o Tottenham per aggiudicarsi le loro punte d’attacco. Il Telegraph evidenzia come la ricerca di una prima punta sia la priorità del Manchester United per la sessione estiva di calciomercato:

“L’acquisto di un attaccante di punta è la priorità dello United e ten Hag deve decidere se optare per una soluzione che già è in Premier League in Kane, garanzia di gol, oppure fare una scommessa su Osimhen che potrebbe diventare un grande attaccante in futuro”.

Fonti dall’Old Trafford indicano che Osimhen si adatta meglio al gioco di ten Hag viste le caratteristiche di velocità, forza e pressing . Ma il problema sono i suoi infortuni:

“Ten Hag ha osservato spesso Osimhen già dalla scorsa estate, ma non è sicuro dei suoi costanti infortuni”.

Il Telegraph evidenzia come l’attaccante nigeriano del Napoli stia segnando tanto in questa stagione:

“Osimhen è a caccia dello scudetto e ha segnato due volte nella vittoria 3-0 sullo Spezia domenica, che ha portato il suo score a 16 gol in 17 partite di campionato”.

Ostacolo nella trattativa che porta Osimhen al Manchester United è sicuramente il presidente azzurro Aurelio De Laurentiis, osso duro nelle trattative:

“Il proprietario del Napoli Aurelio De Laurentiis è un negoziatore notoriamente duro, però, con Paris St-Germain e Chelsea che mostrano interesse per Osimhen, è probabile il prezzo dell’attaccante nigeriano che superi i £100m”.

Anche Daniel Levy, presidente del Tottenham, chiederà ai club 100 milioni per cedere Kane che a giugno entrerà nel suo ultimo anno di contratto con gli Spurs. Kane è diventato il miglior realizzatore di tutti i tempi del Tottenham domenica grazie al suo gol nella vittoria per 1-0 sul Manchester City. Sono ben 267 gol per con il Tottenham superando il record di 53 anni appartenuto a Jimmy Greaves.

Anche il Bayern sarà sul mercato per l’acquisto di un attaccante. Lewandowski non è stato sostituito a dovere e i bavaresi potrebbero virare sull’attaccante inglese:

“Il Bayern Monaco è in contatto con Kane e Levy può sperare in altri pretendenti stranieri se il giocatore vuole andare via”.

