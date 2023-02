Osimhen: «Contenti per la vittoria perché non dimentichiamo cosa è successo l’anno scorso»

A Dazn: «Spalletti è un allenatore molto esigente, anche in allenamento ci chiede tanto, ma come fanno tutti gli allenatori e noi cerchiamo di ripagarlo perché è normale che voglia sempre il meglio da noi»

Osimhen ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Dazn dopo la vittoria contro l’Empoli

Sei il simbolo di questo Napoli

«È bello che Spalletti abbia questa fiducia, che l’abbia la squadra in generale. Siamo molto contenti per questa vittoria perché ci siamo ricordati di come era andata l’anno scorso»

Uno dei più grandi attaccanti d’Europa

«Ovviamente è una delle migliori stagioni della mia carriera, mi sento benissimo e si vede. Haaland sta facendo anche lui grandi cose e bisogna riconoscerglielo, ma io mi sento benissimo e voglio continuare così fino al termine della stagione cercando di fare sempre meglio»

Spalletti parla con te ed esige tantissimo da tutti voi

«Spalletti è un allenatore molto esigente, anche in allenamento ci chiede tanto, ma come fanno tutti gli allenatori e noi cerchiamo di ripagarlo perché è normale che voglia sempre il meglio da noi»

Drogba ti ha scritto in questi giorni

«Era il mio idolo da piccolo e quando ho visto che mi ha scritto ero molto sorpreso e contento, per me questa è una motivazione»

ilnapolista © riproduzione riservata