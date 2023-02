Osimhen: Chelsea e Man United pronti a spendere 115 milioni di euro per lui (As)

As rivela che il Manchester United potrebbe cedere Harry Maguire, Van de Beek, Martial o Lindelof pur di trovare i fondi per il nigeriano

La stagione straordinaria di Osimhen continua ad attirare le attenzioni di Chelsea e Manchester United, come riferisce As. Il nigeriano è una vera forza della natura che finora ha messo a segno 21 gol in tutte le competizioni. Secondo il giornale spagnolo rivela che le squadre di Premier sarebbero disposte metter sul piatto 115 milioni di euro per convincere il Napoli a cederlo

“Il Napoli si rinforza prima del tentativo di diversi club di Premier per Osimhen. Sia il Chelsea che lo United hanno nella loro orbita il giovane attaccante nigeriano. Il suo prezzo è ora di circa 115 milioni di euro! Qualcosa che non sarebbe un impedimento per il blues.

Non tanto per i diavoli rossi, che per ingaggiare il napoletano sarebbero costretti a vendere dei pesi massimi. Harry Maguire, Van de Beek, Martial o Lindelof, hanno la porta aperta. Wan-Bissaka sarebbe un altro che potrebbe portare denaro fresco all’Old Trafford.

La gara per Osimhen è appena iniziata e si preannuncia storica”.

ilnapolista © riproduzione riservata