Napoli, Raspadori salterà Sassuolo e Eintracht (CorSport)

Ieri si è fermato per un risentimento muscolare: è uscito dal campo trascinando la gamba. Tra oggi e domani gli esami strumentali. Si teme distrazione muscolare

Nel Napoli si ferma Giacomo Raspadori. Ieri l’ex Sassuolo ha abbandonato prima del termine l’allenamento con la squadra per un risentimento muscolare. Nel report della seduta il Napoli annunciava esami strumentali nei prossimi giorni. Raspadori, secondo quanto scrive il Corriere dello Sport, salterà sicuramente la partita col Sassuolo e quella di Champions contro l’Eintracht.

“Giornata di un infortunio che, sebbene il Napoli non abbia ancora comunicato l’entità del problema in attesa della trafila delle analisi, lo costringerà tanto per cominciare a disertare il ritorno a Sassuolo e poi quello in Champions a Francoforte”.

Raspadori è uscito dal campo trascinando la gamba: brutto segno. Gli accertamenti sono in programma tra oggi e domani.

“Sia chiaro: senza una diagnosi precisa è impossibile sbilanciarsi e dunque determinare i tempi di recupero, ma l’immagine di lui che lascia casa azzurri trascinando un po’ la gamba non è il massimo anche per gli ottimisti di natura. E moltiplica l’attesa del responso: gli esami strumentali sono in programma tra oggi e domani”.

“le sensazioni non raccontano di un problemino, di un affaticamento che per intenderci sparisce con un qualche giorno di riposo e terapie, ma il club non s’è ancora espresso in attesa che lo staff medico lo sottoponga agli esami. Gli approfondimenti strumentali alla coscia sinistra, dicevamo, andranno in scena tra oggi e domani, ma ieri Raspadori è andato via dal centro sportivo con l’umore del medesimo colore del maglione che indossava: nero”.

Raspadori, finora, è stato il jolly delle notti di Champions. Ha al suo attivo 4 gol e 2 assist in 5 partite.

Dovrebbe tornare in campo il 15 marzo, secondo il quotidiano sportivo. Cosa che ritiene anche il Corriere del Mezzogiorno, che scrive:

“Si teme una distrazione muscolare che potrebbe determinare tre-quattro settimane di stop, rimandando il suo rientro in campo a metà marzo”.

ilnapolista © riproduzione riservata