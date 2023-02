Napoli, Raspadori potrebbe saltare l’Eintracht per un risentimento muscolare

Il report: “Raspadori è uscito anzitempo per un risentimento muscolare. Nei prossimi giorni l’attaccante azzurro sarà sottoposto ad esami strumentali.”

Dal report dell’allenamento odierno del Napoli arriva la brutta notizia per i tifosi del Napoli. A una settimana dall’incontro di Champions contro l’Eintracht Spalletti perde il jolly Raspadori.

Nel report dell’allenamento di questa mattina si legge infatti:

“Raspadori è uscito anzitempo per un risentimento muscolare. Nei prossimi giorni l’attaccante azzurro sarà sottoposto ad esami strumentali.”

Molto probabile la sua assenza contro il Sassuolo, dubbio per la Champions. Se il problema accusato dovesse richiedere dei temi di recupero relativamente lunghi, al Napoli potrebbe mancare una risorsa fondamentale in Europa.

Raspadori infatti, insieme a Simeone, è il bomber europeo del Napoli, complice anche l’assenza di Osimhen durante il girone di Champions. Ma certo che le prestazioni dell’italiano non hanno fatto sentire la mancanza del nigeriano.

Di seguito il report integrale della seduta di allenamento:

“Seduta mattutina per il Napoli all’SSCN Konami Training Center.

Gli azzurri preparano il match contro il Sassuolo in programma venerdì al Mapei Stadium alle ore 20.45 per l’anticipo della 23esima giornata di Serie A.

La squadra ha iniziato la sessione con una fase di attivazione e lavoro finalizzato al possesso palla. Successivamente il gruppo ha disputato una partita a campo ridotto.

Chiusura di sessione con esercitazione tattica. Raspadori è uscito anzitempo per un risentimento muscolare. Nei prossimi giorni l’attaccante azzurro sarà sottoposto ad esami strumentali.”

