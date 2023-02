Mundo Deportivo definisce miracolo il lavoro di Spalletti a Napoli

“La sorpresa dei grandi campionati europei sembra essere il Napoli. L’impeccabile stagione dei napoletani è esattamente uguale a quella del Barça.”

Il Mundo Deportivo si stupisce solo adesso della posizione in classifica del Napoli e del lavoro di Spalletti. Oppure si tratta di un altro tentativo di guadagnare l’attenzione sul Barcellona di Xavi.

L’ “autentico miracolo di Luciano Spalletti”, così lo definisce il quotidiano spagnolo, sorprende più del primo posto dell’Arsenal in Premier League:

“L’Arsenal fa notizia perché guida la Premier, ma la sorpresa dei grandi campionati europei sembra essere il Napoli . È il leader della Serie A, a 13 punti dal secondo classificato, che ora è l’Inter. I tifosi sono pazzi e pensano che, quest’anno, possano ottenere il loro terzo scudetto.”

L’aggiornamento sul nuovo nome dello stadio precede l’elogio di Spalletti che ha Napoli ha costruito una squadra, un collettivo che funziona “come un ingranaggio perfetto”:

“Anche il mitico stadio nel quartiere di Fuorigrotta non si chiama più San Paolo ma Diego Armando Maradona, dalla morte di Maradona a fine 2020. La sensazione di impresa storica si percepisce nella quotidianità di una città che vive per il calcio. L’artefice del nuovo miracolo napoletano è Luciano Spalletti. La sua squadra non ruota attorno a un grande personaggio mondiale ma, appunto, attorno a un collettivo che funziona come un ingranaggio perfetto.”

Dopo due campionati vinti con lo Zenit in Russia, adesso Spalletti sembra pronto a conquistare anche l’Italia con il suo leader Osimhen:

“Senza dubbio, il pistone della squadra è Victor Osimhen, il centravanti nigeriano che ha già segnato 14 gol. A metà campionato ne ha segnati tanti quanti in tutto il campionato precedente. L’impeccabile stagione dei napoletani è, in termini di gol, esattamente uguale a quella del Barça di Xavi.”

Infine arriva il parallelo (forse un po’ forzato) con il Barcellona di Xavi:

“53 punti in 20 partite o, che è lo stesso, 17 vittorie, 2 pareggi e una sola sconfitta, raccolti nello stadio secondo in classifica, l’Inter. In questo è anche simile al Barça, che finora ha perso solo sul campo del Real Madrid.”

