Il Clarìn e il magnifico Napoli: “De Laurentiis, Giuntoli e Spalletti hanno avuto occhio clinico”

Il quotidiano argentino elogia il mercato estivo alla base della straordinaria stagione: «Il Napoli è una Torre di Babele, con 17 nazionalità diverse»

Il Clarin dall’Argentina analizza la stagione del Napoli, primo in Serie A con grande distacco dalle inseguitrici. Paragona il Napoli di Spalletti alla Torre di Babele, con gli azzurri che contano ben 17 nazionalità diverse:

“Dalla partenza di Diego Armando Maradona , più di trent’anni fa, la squadra campana non è mai stata così in corsa come in questi giorni per vincere il campionato italiano. Questa Torre di Babele costruita dal veterano Luciano Spalletti con calciatori di 17 nazionalità è in corsa anche per la Champions League”.

Il Napoli ha iniziato la stagione senza alcune pedine fondamentali come Insigne, Mertens e Koulibaly. Sostituite da Kvaratskhelia, soprannominato Kvaradona, e Kim:

“Per la sua seconda stagione alla guida della squadra, Spalletti ha dovuto affrontare una ricostruzione dopo l’addio di alcuni uomini che erano stati fondamentali negli ultimi anni: il capitano ed emblema Lorenzo Insigne (ha scelto di andare al Toronto FC in Major League Soccer), il belga Dries Mertens (capocannoniere nella storia del club, con 148 gol in 397 partite in nove stagioni), il senegalese Kalidou Koulibaly (il Chelsea lo ha pagato 40 milioni di euro), lo spagnolo Fabián Ruiz (finito al Paris Saint-Germain) e il portiere colombiano Davide Ospina” .

“Per questa ricostruzione De Laurentiis, Spalletti e il ds Cristiano Giuntoli hanno avuto occhio clinico. L’acquisto migliore, per quello che ha fatto vedere in questa prima metà di campionato, è stato il georgiano Khvicha Kvaratskhelia calciatore sconosciuto al grande pubblico fino alla metà dello scorso anno e che in questi mesi ha abbagliato: ha 10 gol e 14 assist in 22 partite tra Serie A e Champions League. E i tifosi lo chiamano Kvaradona, evidente allusione al miglior calciatore di tutti i tempi” .

Il Cholito Simeone, altro grande apporto arrivato al Napoli nella sessione di calciomercato estiva:

“Tra gli uomini arrivati la scorsa estate e che stanno fornendo un importante contributo alla squadra c’è Giovanni Simeone , che si è guadagnato questa opportunità dopo aver firmato la migliore delle sue sei stagioni in Italia: ha segnato 17 gol con la maglia dell’Hellas Verona ed è stato il quarto miglior marcatore del campionato dietro Ciro Immobile (27), Dusan Vlahovic (24) e Lautaro Martínez (21). Il cambio è stato drastico: l’attaccante è passato dall’essere titolare indiscusso di una squadra il cui obiettivo era restare nella massima serie ad aspettare la sua occasione sulla panchina di una squadra che aspira a vincere lo scudetto e gioca in Europa. Alcune reti sono state decisive, come quella di domenica scorsa o quella che è valsa una vittoria contro il Milan campione al Giuseppe Meazza di settembre”.

ilnapolista © riproduzione riservata