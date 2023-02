A Barcellona sono invidiosi: “il Barça fa meno rumore di Napoli e Arsenal” (Mundo Deportivo)

La squadra di Xavi ha 50 punti in campionato ma mediaticamente non viene considerato come le leader di Serie A e Premier League

A Barcellona sono invidiosi di Napoli e Arsenal. Il Mundo Deportivo scrive che i catalani hanno lo stesso ritmo di Napoli e Arsenal ma fanno meno rumore mediatico a livello internazionale. La squadra di Xavi ha 50 punti in Liga. Poi il quotidfiano trova una scappatoia retorica:

“Ricevere meno elogi è meglio per il Barça, che così terrà i piedi per terra nel girone di ritorno. Ma può sorprendere che il Barça sia davanti alla squadra campione d’Europa, il Real Madrid, sempre ammirato in Europa. E viaggi al ritmo di 100 punti”.

Secondo il Mundo Deportivo la causa di questa scarsa considerazione starebbe negli scarsi risultati in Champions dove il Barcellona è stato eliminato finendo dietro a Bayern Monaco e Inter. E ora giocherà l’Europa League.

“Si può anche imputare al Barça che il suo calcio non è sempre stato spettacolare, ma ha vinto 16 partite, con solo due pareggi e una sconfitta contro il suo grande rivale, il Real Madrid (3-1). La loro differenza reti a favore è di +32, con 39 segnati e solo 7 subiti, migliore di quella dell’Arsenal (+29), con 45 a favore e 16 contro e una gara persa contro il Manchester United (3-1). Ed è la stessa differenza reti con cui il Napoli, che ha già 53 partite in 20 giorni dopo aver iniziato con la vittoria anche nel girone di ritorno contro la Roma (2-1), ha chiuso il girone di andata: +32, con 46 a favore e 14 contro (ora +33, con 48 e 15). L’unica sconfitta è contro l’Inter (1-0)”.

Il Mundo per esaltare la straordinarietà del Barcellona fa anche un paragone con Psg e Bayern, rispettivamente prime in Ligue1 e Bundesliga, rimarcando “La proiezione del Barça è anche migliore di quella di due squadre senza rivali nelle loro competizioni. “