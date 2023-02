Lukaku contro Barella: l’Inter valuta una multa

La scenata in diretta tv non è stata gradita dal club: episodi del genere danneggiano l’immagine dell’Inter. E Barella non è nuovo a comportamenti simili

Alla dirigenza dell’Inter non è piaciuta la scena vista in campo a Marassi, con Lukaku che, non potendone più dei lamenti di Barella, ha risposto al compagno a muso duro insultandone persino la mamma. Il tutto in modo molto plateale, soprattutto, catturato dalle immagini tv. Oggi la società ne discuterà con i diretti interessati, scrive il Corriere dello Sport.

“La scenata in diretta tv non è stata gradita dalla società, che ritiene il comportamento quanto meno ingenuo. L’obiettivo è ridurre ai minimi termini gli atteggiamenti sopra le righe, smussare certi spigoli caratteriali, evitare teatralità che non fanno bene alla squadra. I dirigenti ne parleranno in questi giorni con i diretti interessati”.

Si valuta la possibilità di multare entrambi, scrive la Gazzetta dello Sport. Bisogna fare in modo che episodi del genere non accadano più davanti a milioni di spettatori.

“Insomma, oggi l’Inter deciderà se dare una multa a Romelu e Nicolò per le loro scintille durante il primo tempo

con la Samp”.

I due sono amici, la lite si è ricomposta già nell’intervallo della partita. Non c’è rischio di rottura, insomma. Ma Barella non è nuovo ad episodi del genere e questo è un suo limite caratteriale che già gli è costato esclusioni dal campo in passato. Bisogna porre un freno alle intemperanze.

“Insomma, non c’è il rischio che il rapporto tra i due cambi natura, anche se un problema alla base esiste. Lukaku ha esondato con le parole, ma ha risposto al solito atteggiamento dell’amico. Il più grande limite di Barella, infatti, sta proprio in quelle braccia che mulinano troppo per sottolineare disappunto nei confronti degli altri. Questa attitudine quasi inconscia a inizio anno gli è pure costata una panchina rumorosa contro il Bayern, e i precedenti peseranno nella decisione finale sulla multa. Guardando la scena alla tv, ieri un dispiaciutissimo Barella quasi non si riconosceva: è lui il primo a sapere che sta proprio lì il più grande freno al suo talento. È consapevole che questo suo essere a nervi scoperti vada aggiustato prima o poi. Indipendentemente dalla rabbia (e dagli insulti…) dell’amico Rom o dalla possibile clemenza societaria”.

