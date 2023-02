L’Equipe: “Kolo Muani è il fenomeno della Bundesliga, come Ribery nel 2007”

Lothar Matthäus: ««È incredibilmente agile nei gesti, coordinato davanti alla porta e ha l’ultima parola nei duelli. Per la Bundesliga è una risorsa importante»

Continua a stupire il giovane francese del Francoforte e questa volta a parlarne è l’Equipe che elogia Kolo Muani, reduce da un Mondiale quasi perfetto per uno della sua età (gol mancato in finale a parte).

Anche Glasner, allenatore dell’Eintracht, coccola il proprio attaccante attraverso le parole riportate del quotidiano francese:

«Il Mondiale gli ha permesso di affermare la sua personalità, di maturare e di avere ancora più fiducia nelle sue qualità. Ogni giorno Randal si assume sempre più responsabilità. Prima della Coppa del Mondo, c’erano troppe occasioni chiare. Ora, sentiamo in ogni momento che è felice e realizzato, non tiene mai il broncio».

Fra pochi giorni ci sarà la prova del fuoco in Champions contro un Napoli che domina quasi tutte le statistiche europee, oltre che il campionato italiano.

Ma se anche una leggenda come Lothar Matthäus elogia il talento di Kolo Muani, allora qualcosa di reale e concreto ci deve essere:

«È incredibilmente agile nei gesti, composto e coordinato davanti alla porta avversaria e spesso ha l’ultima parola nei duelli. Per la Bundesliga, Kolo Muani è una risorsa importante. Brilla e migliora sempre di più di partita in partita. Non ricordo che gli sia mai mancato di lasciare il segno. Questo è il segno dei futuri grandi».

L’Equipe ipotizza un suo trasferimento questa estate in una big d’Europa ma il prezzo non può essere inferiore ai 100 milioni di euro:

“Dopo 19 giornate ne ha 10 di assist (secondo il sito della Bundesliga, più 9 gol), che lo rendono il miglior assistman del campionato (il secondo è l’ungherese Dominik Szoboszlai del Lipsia con 8). Un totale raramente raggiunto in questa fase della stagione nella storia della Bundesliga. Dopo Franck Ribéry nel 2007-2008, Kolo Muani è il primo francese a vincere così velocemente e così forte in Bundesliga. Di questo passo, potrebbe essere uno dei grandi favoriti per il titolo di miglior giocatore della stagione e succedere al suo connazionale Christopher Nkunku.“

