“L’attacco stellare del Napoli travolge anche lo Spezia” (Il Guardian)

“È stata la quinta partita consecutiva in cui Osimhen ha segnato, in questa striscia ha realizzato sette reti. Il Napoli prosegue la marcia verso lo scudetto”

Il Guardian scrive di attacco stellare del Napoli. Il Guardian si sofferma anche sulla Serie A, dominata dal Napoli di Spalletti e trascinata dai gol di Osimhen:

“Prosegue la marcia del Napoli verso il titolo della Serie A. Victor Osimhen ha segnato altri due gol domenica e ha aiutato la squadra di Luciano Spalletti a vincere 3-0 in casa dello Spezia e portarsi a 16 punti di vantaggio sull’Inter. È stata la quinta partita consecutiva di campionato in cui Osimhen ha segnato. Cinque partite in cui Osimhen ha segnato sette gol, portando il suo bottino a 16 in campionato.”

Il Guardian sottolinea il vantaggio in classifica degli azzurri sull’Inter, seconda in classica impegnata questa sera nel derby contro il Milan. Ma la scena la prende comunque Osimhen. Del suo secondo gol Spalletti ha assicurato di non aver installato nessuna molla sotto i talloni del niegeriano.

Il Guardian sottolinea la forza di Victor, insieme al gemello Kvara:

“Lo Spezia si era difeso bene contro l’attacco stellare del Napoli ma ha regalato agli ospiti un rigore dopo appena 10 secondi dall’intervallo quando il difensore Arkadiusz Reca stava cercando di tenere a bada Matteo Politano ma non si aspettava che il rimbalzo della palla finisse sul suo braccio. Kvaratskhelia ha trasformato il rigore. Osimhen ha segnato subito un gol, annullato però al 62′ per aver tirato strattonato Mattia Caldara, ma ha segnato di testa al 68′ e ha raddoppiato cinque minuti dopo su un altro assist di Kvaratskhelia. Lo Spezia resta cinque punti sopra la zona retrocessione.“

