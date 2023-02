La lite Mourinho-Zaniolo racconta la sindrome dell’auto-sconfitta che affligge Roma (Repubblica)

“Al popolo romano tocca assistere allo spettacolo della bellezza e della bruttezza insieme”. “Perché Roma è insieme Caput Mundi e cortile de condominio delle case popolari”

La lite tra l’allenatore della Roma, José Mourinho, e Nicolò Zaniolo, per Repubblica Roma racconta il male atavico che affligge la Capitale: la sindrome dell’auto-sconfitta.

Roma, scrive Sandro Bonvissuto, che firma l’articolo dedicato al tema è una città che riesce, come nessun’altra, “a tenere insieme bellezza e bruttezza. Quelle che gli ha inflitto la vita”. I suoi cittadini “sono obbligati a viverne anche le miserie. E non sono poche”.

“il caso Zaniolo che si colora di dolorose epistole, una società che finge di non capire come gli unici boni a giocà a pallone qui siano Dybala, Smalling, e quel che l’anagrafe ci ha lasciato di Matic. E allora niente, andiamo avanti così in attesa di sapere quello che farà il Mister a fine stagione, se sarà rimasto anche lui stregato da questa città e dal pubblico giallorosso, o se andrà via per lasciarci di nuovo in mano agli allenatori di sempre, quelli venuti qui perché alla moglie e al loro commercialista sta bene così, e della AS Roma chissenefrega. D’altronde questo è il nostro destino: l’autosconfitta. Mentre al popolo romano tocca il compito di sempre, quello di assistere allo spettacolo della bellezza e della bruttezza insieme, il gol di Zaniolo che ci regala la Conference, e il file audio coi retroscena silvani di lui in camporella. Perché Roma è così, Caput Mundi e cortile de condominio delle case popolari. Insieme”.

