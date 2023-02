Kim è il nuovo volto della piattaforma crypto Chiliz (VIDEO)

La partnership con Minjae Kim fa parte dell’impegno a lungo termine di Chiliz per investire in Corea mentre il leader Web3 lancia la sua nuova blockchain Layer-1.

Chiliz, leader mondiale nel Web3 per l’industria dello sport e dell’intrattenimento, ha annunciato la stella della squadra nazionale di calcio coreana e del Napoli Minjae Kim come nuovo ambasciatore del marchio.

Minjae Kim lavorerà per mostrare i vantaggi del sistema Chiliz sports and entertainment, dove sviluppatori, sportivi e società di intrattenimento stanno creando nuovi prodotti e servizi per i fan. Per celebrare ulteriormente il suo quinto anniversario e per sostenere la sua continua crescita come leader globale nella tecnologia dello sport e dell’intrattenimento, Chiliz lancia il suo nuovo marchio.

Attraverso la sua app fan rewards e engagement Socios.com, Chiliz ha emesso fan token per alcune delle più grandi comunità sportive del mondo. Socios.com lavora con più di 170 importanti organizzazioni sportive, tra cui FC Barcelona, Paris Saint-Germain, Manchester City, Juventus, S. S. C Napoli, Inter Milan, AC Milan, Arsenal, Atlético Madrid, A. S Roma, UFC, principali squadre di F1 e molti altri.

Alexandre Dreyfus, CEO di Chiliz, ha dichiarato: “Minjae è un simbolo per molti in tutto il mondo del potere delle comunità che si uniscono con passione e scopo condivisi ed è un perfetto ambasciatore per la nuova blockchain di Chiliz.

Di seguito il video di presentazione di Kim come nuovo ambasciatore di Chiliz.

Un nuovo volto.

Un nuovo look. Ti presentiamo il primo ambasciatore globale di Chiliz, Minjae Kim. #ChilizBlockchain ⚡️ $CHZ 🌶️ pic.twitter.com/wLE1gfrpeC — Chiliz Italia 🇮🇹 (@ChilizItalia) February 8, 2023

