Italia-Inghilterra al Maradona: curve a 14 euro, distinti a 40

La partita si disputerà il 23 marzo. Lunedì parte la vendita per i possessori della Vivo Azzurro Membership Card, da mercoledì vendita libera

Giovedì 23 marzo, alle ore 20.45, sarà lo stadio ‘Diego Armando Maradona’ di Napoli andrà in scena la partita valida per le qualificazioni agli Europei 2024 tra Italia e Inghilterra.

La Nazionale torna a Napoli a quasi dieci anni di distanza dall’incontro delle qualificazioni al Mondiale 2014 con l’Armenia, disputato il 15 ottobre 2013 e terminato 2-2 con i gol di Alessandro Florenzi e Mario Balotelli. Per l’Italia sarà la 26ª gara nel capoluogo campano, dove ha raccolto 13 successi, 8 pareggi e 4 sconfitte.

I biglietti saranno disponibili a partire dalle ore 11 di lunedì 20 febbraio per i possessori della Vivo Azzurro Membership Card, scrive Calcio e Finanza. I biglietti saranno disponibili presso i punti vendita Vivaticket. La vendita libera prenderà il via alle ore 12 di mercoledì 22 febbraio. Di seguito il costo dei biglietti per Italia e Inghilterra:

Tribuna Posillipo: € 60 (Over 65: € 50; Vivo Azzurro Membership Card: € 45)

Tribuna Nisida: € 45 (Over 65: € 40; Vivo Azzurro Membership Card: € 30)

Tribuna Family: Adulto € 25, Under 18 € 18

Distinti Superiori: € 40 (Over 65: € 35; Under 12: € 5; Vivo Azzurro Membership Card: € 25)

Distinti Inferiori: € 30 (Over 65: € 25; Under 12: € 5; Vivo Azzurro Membership Card: € 20)

Curve: € 14

Corporate Hospitality: € 160

