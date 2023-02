Inzaghi: «Possiamo pensare di vincere la Champions League»

Ad Amazon Prime: «Tra la scorsa stagione e questa abbiamo fatto grandissime partite che alzano il livello»

Il tecnico dell’Inter, Simone Inzaghi, ha parlato ai microfoni di Amazon Prime, a poche ore dal fischio d’inizio dell’andata degli ottavi di finale di Champions League contro il Porto, alle 21 a San Siro. Tra gli argomenti trattati c’è, ovviamente, la domanda sul percorso che potrà fare l’Inter in Europa. Di seguito le parole di Inzaghi sul percorso in Champions League.

L’Inter può vincere la Champions League?

«Ci vuole sempre un percorso. La scorsa stagione abbiamo fatto grandissime partite contro le finaliste, Real Madrid e Liverpool. Quest’anno abbiamo giocato contro Bayern e Barcellona, partite che alzano il tuo livello. Quindi era un sì? Si».

Con molta probabilità il tandem d’attacco sarà formato da Edin Dzeko e Lautaro Martinez. Lukaku dovrebbe finire in panchina questa volta ma attenzione all’argentino che è a rischio squalifica, commenta così Inzaghi sulle scelte di formazione:

«Per scegliere la formazione prendo in esame tutto, dalle ultime partite all’avversario che si incontra. Ma è il compito dell’allenatore prendere delle decisioni e io le prenderò sempre per il bene dell’Inter. Lautaro sempre più leader? È in costante crescita, ha una continuità pazzesca già da un anno e mezzo e le vittorie con l’Argentina gli hanno dato ancora più forza e maturità. Tutto questo è un bene per l’Inter».

ilnapolista © riproduzione riservata