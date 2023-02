Il Napoli rischia di vincere lo scudetto con 5 turni di anticipo e Osimhen di eguagliare Higuain (Gazzetta)

Il nigeriano ha segnato in 15 delle 20 gare disputate finora, la proiezione non è impossibile, visto il suo stato di salute eccellente e la sintonia coi compagni

La Gazzetta dello Sport scrive di Victor Osimhen e della possibilità che l’attaccante nigeriano del Napoli eguagli il record di 36 gol che per ora appartiene a Gonzalo Higuain. La rosea elogia il suo atteggiamento da leader, la sua totale mancanca di egoismo, la fame.

“il Napoli che ha 18 punti di vantaggio sulla seconda (mai successo prima alla 24 a giornata) sta scoprendo passo dopo passo la crescita esponenziale del suo centravanti, uno dei più forti d’Europa e a questo punto è lecito domandarsi: può un attaccante di razza come lui riuscire a battere quel record di 36 gol che proprio con la maglia azzurra stabilì Gonzalo Higuain nella stagione 2015-16?”.

Significherebbe segnare altri 18 gol in 14 partite. Obiettivo non semplice, ma nemmeno impossibile per un Osimhen che viaggia così forte. Anche considerando il suo ottimo stato di salute e la sintonia che mostra con i compagni di squadra, su tutti con Kvaratskhelia.

“Questo Napoli “rischia” di vincere lo scudetto con almeno cinque turni di anticipo. E questo Osimhen ha segnato in 15 delle 20 gare sin qui disputate. E dunque la proiezione non risulta impossibile col centravanti che continua a dimostrare questo stato di salute eccellente e soprattutto quella sintonia con i compagni e soprattutto con Kvaratskhelia può diventare micidiale per portare un bottino già eccellente a renderlo il migliore in assoluto nella storia del nostro calcio”.

Finora Osimhen ha segnato a 13 diversi avversari. Gli rimangono Inter, Milan, Torino, Fiorentina, Lecce e Lazio. La Lazio sarà la prossima avversaria del Napoli. Con il Milan Osimhen non ha mai avuto, al momento, la possibilità di confrontarsi e neppure con il Torino.

Per quanto riguarda invece i conti per lo scudetto, la Gazzetta dello Sport scrive che se il vantaggio del Napoli rispetto alle inseguitrici resterà di 18 punti, la squadra di Spalletti potrebbe festeggiare il 3 maggio, alla trentatreesima giornata, in trasferta a Udine.

