Il Napoli non sarà mai sconfitto. Osimhen travolge come una mandria di bufali (Marca)

La squadra di Spalletti è una macchina vincente che non ha riguardo per nessuno. Lo scudetto ormai è certo, c’è solo da chiedersi quando sarà matematico

“Ancora un giorno in ufficio. Sembra che la sconfitta del Napoli non arriverà mai”.

Lo scrive Marca, commentando la vittoria del Napoli sull’Empoli, in trasferta.

“La squadra di Spalletti è diventata una macchina vincente che non ha riguardo per nessuna squadra. Stavolta la sua vittima è stata l’Empoli (0-2) in una partita decisa dall’inizio”.

Una menzione per Kvara e soprattutto per Osimhen.

“Il suo livello ha smesso di essere l’incognita degli ultimi anni, per diventare un punto fermo. Il nigeriano infonde paura nelle difese avversarie come in pochi attaccanti hanno fatto finora. Se decidi di lasciare spazio alle tue spalle, il 9 ti travolge come una fuga precipitosa di bufali. Se immagini che tornando indietro di qualche metro il tuo destino sarà diverso, ti sbagli. Padroneggia tutte le sfaccettature del gioco. L’Empoli non avrebbe mai potuto fermarlo”.

Insomma, la vittoria del Napoli era praticamente inevitabile, scrive Marca. Che conclude:

“Il Napoli è un giorno ancora più vicino alla vittoria dello scudetto, una cosa che finirà per accadere. La domanda è solo sapere quando”.

ilnapolista © riproduzione riservata