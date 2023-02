Il Napoli è la squadra meno fallosa del campionato (Gazzetta)

Ultima nella classifica dei falli commessi e dei cartellini gialli presi. Oltre ad essere la sola squadra a non aver subito ancora un’espulsione

L’unica classifica in cui il Napoli è ultimo è quella dei falli e delle ammonizioni. La squadra di Spalletti è quella che ha commesso meno infrazioni e contro la quale, i direttori di gara, hanno estratto meno cartellini gialli. Lo scrive la Gazzetta dello Sport. Non solo, il Napoli è anche l’unica squadra del campionato a non aver mai subito un’espulsione in questa stagione.

“Ebbene sono le uniche classifiche in cui la squadra di Spalletti è ultima. Nel senso che ha commesso meno falli e subito meno cartellini gialli di tutte le altre squadre. I numeri sono molto chiari. Perché fra la prima, pardon l’ultima, per ammonizioni e la seguente (che è l’Inter) ci sono ben 8 cartellini di differenza: 27 a 35. Tra l’altro il Napoli, con la

Roma e il Torino, è l’unica squadra a non aver mai subito una espulsione in campionato. Sul piano dei falli anche qui le distanze sono notevoli: solo gli azzurri ne commettono meno di 10 di media a partita. Per la precisione sono 187 contro i 206 della Lazio che segue. Vale a dire 9,35 di media e 10,3 per i biancocelesti romani”.

La Gazzetta si sofferma anche sul possesso palla del Napoli, classifica in cui la squadra di Spalletti primeggia.

“E un altro dato che serve per focalizzare questa filosofia è in un’altra classifica, oltre a quella generale, nella quale il Napoli primeggia per distacco: quella del possesso palla. Azzurri oltre il 60 per cento – 61,2 per la precisione – seguiti dalla Fiorentina (57,6) e dal Monza (55,7). Più staccato il Milan con il 54,7 e anche da questo punto di vista si nota la difficoltà dei rossoneri in questo campionato”.