Il Benfica è indagato per corruzione

Il club avrebbe truccato alcune partite nel 2018. Ad insospettire, in particolare, un Benfica-Moreirense terminato 1-0 nella stagione 2017/18

Il Benfica è indagato per aver truccato delle partite nel 2018. Questo rivelano i media portoghesi come Tvi e Cnn Portugal. Entrando nello specifico, la partita sospetta sarebbe un Benfica-Moreirense terminato 1-0 nella stagione 2017/18. La partita in questione era fondamentale per i lusitani dato che con una vittoria potevano approdare in Champions League.

Il gol del Benfica è arrivato grazie ad un calcio di rigore sospetto assegnato alla squadra di Lisbona. Il giocatore del Moreirense di scuola Benfica, Alfa Semedo, atterrò il giocatore avversario in area di rigore concedendo così il tiro dagli 11 metri. Fin qui nulla di strano, solo che il giocatore a fine stagione è stato acquistato nuovamente dal Benfica per 2,5 milioni di euro.

La Procura portoghese ha aperto un’indagine con l’accusa di corruzione sportiva perché si ritiene che il Benfica abbia riacquistato Semedo come premio nei confronti del Moreirense.

Il centrocampista difensivo guineano ha giocato solo 16 partite con la prima squadra, prima di essere poi poi ceduto in prestito all’Espanyol.

Questo è un nuovo capitolo degli scandali che hanno afflitto il club di Lisbona. Lo scorso gennaio, secondo la stampa locale, il club è stato indagato in un importante caso di corruzione sportiva. I fatti sarebbero accaduti durante il mandato del precedente presidente della squadra, Luís Filipe Vieira , anch’egli implicato in varie indagini.

Vieira è stato arrestato nel luglio 2021 insieme al figlio e ad altri due imprenditori dopo perquisizioni in 45 agenzie per chiarire accordi da oltre 100 milioni di euro che potrebbero portare a diversi reati fiscali e riciclaggio di denaro. Successivamente a questo scandalo, ha lasciato la dirigenza del Benfica dopo 18 anni come presidente.

