Henry elogia il Napoli: «Non ci sono squadre al suo livello in Italia»

Alla Cbs: «Vorrei capire dove può arrivare questa squadra, per questo li vorrei vedere in una squadra che per me è di pari livello in questo momento, come il Manchester City»

Thierry Henry, ex stella del calcio mondiale, ha elogiato il Napoli nel corso del podcast “House of Champions” in diretta su CBS Sports. Complimenti veri e sinceri, quelli di Henry, che sarebbe curioso di vedere fin dove potrà spingersi questo Napoli anche in Europa, magari contro una squadra di livello europeo altissimo come il Manchester City:

«Il Napoli non ha squadre del suo livello in Italia, parliamo di una squadra che non si pone limite e che pratica un calcio fantastico».

Continua l’ex Arsenal sui nuovi acquisti del Napoli da Kvaratskhelia a Simeone. Il grande merito del Napoli, secondo Henry, è quelo di aver trovato il giusto equilibrio tra i nuovi giocatori e quelli che erano già presenti all’ombra del Vesuvio:

«Nonostante l’addio di pezzi importantissimi, il club è riuscito a sostituire i partenti con nomi che si stanno confermando di altissimo valore, tra questi Kvara e Simeone sono formidabile. Anche gli stessi Osimhen e Lobotka».

Secondo il fuoriclasse francese questo Napoli può giocarsela ad armi pari con il Manchester City:

«Vorrei capire dove può arrivare questa squadra, per questo li vorrei vedere in una squadra che per me è di pari livello in questo momento, come il Manchester City. Da questo scontro potremmo capire tanto sul reale valore di questa squadra».

