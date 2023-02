Francoforte, tifosi del Napoli aggrediti dagli ultras dell’Eintracht, nove arresti (Bild)

Agguato da parte di una delle frange più violente del tifo tedesco. Ci sono anche dei feriti lievi. Lo riportano le fonti di polizia

Secondo quanto riporta la Bild alcuni tifosi del Napoli arrivati a Francoforte per seguire la partita di Champions League contro l’Eintracht Francoforte, sono stati attaccati da un gruppo di ultras della squadra di casa. Lo ha riferito la polizia di Francoforte. Ci sarebbero stati dei feriti lievi e nove persone sarebbero state fermate. In alcune zone della città è stato impedito l’accesso.

“La polizia ha arrestato nove teppisti in città che avevano con sé passamontagna, guanti rinforzati in sabbia di quarzo e paradenti”.

“In precedenza, ci sono stati problemi a Sachsenhausen. Fuori da un locale, gli ultras si sono scagliati contro i tifosi del Napoli, schiaffeggiandoli. Le vittime sono rimaste leggermente ferite. Secondo la polizia, gli autori appartengono alla scena dei tifosi ultras del gruppo Concordia. Un gruppo di violenti di Francoforte ha attaccato tre italiani. Circa due ore dopo, circa 20 ultras avrebbero colpito di nuovo tre tifosi del Napoli nello stesso punto”.

Nel pomeriggio, in città, erano comparsi degli adesivi razzisti contro Napoli e i napoletani. Scrivevamo così:

Degli adesivi a sfondo razzista nei confronti dei tifosi del Napoli sono stati trovati a Francoforte. Alcuni tifosi della squadra tedesca hanno ben pensato di tappezzare la città, alla vigila della sfida con i partenopei, di adesivi contro la tifoseria del Napoli. Tra questi ce n’è uno in particolare dove si legge: ‘Terroni di me**a’. Il clima tra le due tifoserie è molto delicato visto anche il gemellaggio dell’Eintracht con i tifosi dell’Atalanta.

La polizia locale è in stato d’allerta da giorni e sono state vietate le coreografie nelle curve della Deutsche Bank Arena, in cui non potrà andare in scena il previsto spettacolo pirotecnico. Repubblica riporta che ci sono state tensioni vicino a dei ristoranti con i tifosi di casa speranzosi di trovare qualche napoletano.

ilnapolista © riproduzione riservata