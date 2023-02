Fiorentina-Braga, il Var smentisce la Goal Line Technology e annulla la rete di Cabral 

Sul CorSport il clamoroso episodio in Conference. L’arbitro Bastien e il suo Var hanno smentito la tecnologia prendendosi una responsabilità enorme

Incredibile quanto accaduto in Fiorentina-Braga di Conference League. Il Var ha contestato la decisione della tecnologia e annullato un gol validato in precedenza dalla goal line technology. Ne scrive Edmondo Pinna sul Corriere dello Sport.

“È la rivincita dell’uomo sulla macchina. Ma è un caso clamoroso, pazzesco, che rischia di avere anche pesanti strascichi. Sicuramente l’arbitro Benoit Bastien e il suo Var, Benoit Millot (stesso nome, un segno) si sono presi una responsabilità enorme. Quella di smentire la tecnologia”.

Pinna continua:

“La sequenza di eventi successa al Franchi ha dello storico. Nessuna infrazione al protocollo, il Var ha il compito di sovraintendere anche al controllo delle decisioni prese dalle macchine (succede così anche con il Saot, l’offside semiautomatico). Certo è che è clamoroso, visto anche il margine: in caso di immagini non chiare, perché sfidare il destino?”.

L’episodio:

“Cabral tira, il portiere Tiago Sa respinge sulla linea di porta. Per l’orologio dell’arbitro Bastien, quando lo stesso ha varcato la linea, lo ha deciso il Goal Decision System in tempo reale. Tutto facile, anzi no. Perché seguono minuti paradossali (oltre 6) fino a quando Millot non ha chiamato il collega al monitor per fargli vedere l’immagine della telecamera (fra l’altro senza neanche lo zoom, mah…). Guarda, riguarda, riguarda ancora, alla fine la decisione: no gol, da quelle immagini il pallone non ha superato la linea completamente. Tutto chiaro? No, perché un secondo dopo in tv scorre la rappresentazione grafica della Glt che dimostra che è gol (di un millimetro, ma è gol). Un errore clamoroso (smentire la tecnologia: decisione con immagini non chiare)? O l’intuizione (arbitrale) del secolo?”.

