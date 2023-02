Drogba: «Non ci siamo mai incontrati con Osimhen. Gli ho scritto per complimentarmi»

Zola su Prime Video: «Osimhen come Drogba? E’ un paragone che non mi dispiace. Oltre alla forza fisica, hanno in comune questa grande aura che trasporta anche gli altri»

Solo qualche giorno fa Osimhen, bomber del Napoli, aveva rivelato di ispirarsi a Drogba, ex attaccante del Chelsea:

«Il mio idolo? Guardavo molto Drogba, come giocava. Lo considero uno degli attaccanti migliori di sempre».

E forse Drogba ha ascoltato le parole di Osimhen e a Canal+ Sport ha svelato un retroscena proprio sul nigeriano:

«So che mi ha descritto come suo modello. Non ci siamo mai incontrati ma un giorno gli ho scritto facendogli i complimenti. Gli ho detto di continuare così».

L’ex Chelsea è opinionista su Canal+ Sport durante le partite di Champions e dopo la vittoria del Napoli sull’Eintrach siglata proprio dall’attaccante nigeriano e da Di Lorenzo (su assiste da cineteca di Kvara).

Già qualche tempo prima Drogba aveva apprezzato le doti di Osimhen, quando per esempio lascio il rigore contro l’Ajax al compagno Kvaratskhelia:

«Questo sì che è un attaccante completo: altruismo… il vero significato di ‘vincere come squadra’!!! Osimhen fuoriclasse».

Visti gli apprezzamenti che i due si scambiano di continuo ormai, sarebbe il caso di organizzare un incontro. Forse così Drogba potrà rivelare qualche segreto del mestiere ad un attaccante con superpoteri come Osimhen.

Tra l’altro anche Gianfranco Zola, anche lui ex Chelsea, è intervenuto ai microfoni di Prime Video: «Osimhen come Drogba? E’ un paragone che non mi dispiace, sono due giocatori che hanno in comune l’energia che mettono in campo che è enorme. Oltre alla forza fisica, hanno in comune questa grande aura. Un modo di stare in campo che trasporta anche gli altri, questa è una caratteristica importante che in pochi hanno».

