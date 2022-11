Drogba esalta l’altruismo di Osimhen per il rigore lasciato a Kvara

Il tweet dell’attaccante ivoriano che definisce Osi un fuoriclasse. «Questo sì ch’è un attaccante completo. Si vince sempre e solo come squadra».

Victor Osimhen esaltato da Didier Drogba, il suo idolo. Non è la prima volta. Già in passato, l’ivoriano dichiarò che Victor ha tutte le carte in regola per diventare tra i più forti al mondo.

«Osimhen mi piace molto» – disse Drogba. «Oh sì, è un grande attaccante. Se può diventare tra i più grandi al mondo? Sì, è possibile, nel calcio tutto è possibile. Quando si ha un talento come il suo, credo sia solo una questione di slancio».

La novità, però, è che stavolta Osimhen non è stato incoronato per il suo rendimento in campo, che peraltro nelle ultime settimane è stato straordinario: segna un gol ogni 93 minuti, sembra maturato, sta studiando da leader, è il capocannoniere con sette reti. No: all’occhio di Drogba non è sfuggito il gesto di Osi, che al suo rientro dopo l’infortunio decise di lasciare a Kvaratskhelia il rigore contro l’Ajax. Ha pubblicato il video. E ha scritto «questo sì che è un attaccante completo: l’altruismo… il vero significato del vincere come squadra!».

That’s a complete striker : unselfishness…the real meaning of “win as A TEAM “!!!! @victorosimhen9 #fuoriclasse 👌🏾 https://t.co/cSwVy8Uk5R — Didier Drogba (@didierdrogba) November 1, 2022

Nelle nostre pagelle di Napoli-Ajax, a cura di Fabrizio d’Esposito e Ilaria Puglia, avevamo fatto riferimento al grande spirito di squadra di Victor:

«Torna e vuole segnare a ogni costo – aveva scritto d’Esposito – ma quando c’è il rigore ecco una scena che fa bene all’amicizia, allo spogliatoio, allo spirito di gruppo eccetera eccetera, nonché al cuore di noi tifosi. In tutti i sensi. Victor prende il pallone come col Liverpool e già tremi per il timore di un altro penalty sbagliato, ma ecco la sorpresa: con un vero e proprio abbraccio dona la pelota al Che Kvara: “Tocca a te”. Commovente. E la generosità se la ripaga da solo quando infine strappa il pallone a Blind e va a segnare»