Donnarumma non ha più il diritto di sbagliare ora che si è liberato del fantasma di Navas (L’Equipe)

Anche da quando è il numero uno tra i pali non ha fatto grandi passi in avanti. Non infonde fiducia e i calci piazzati restano un suo punto debole

L’Equipe scrive di Donnarumma. Ora che non deve più fare i conti con la concorrenza di Keylor Navas non ha più scuse: deve dare garanzie reali al suo staff e al Psg.

“Prima, Gianluigi Donnarumma poteva sempre sostenere che un portiere ha bisogno di vivere da solo per essere felice. Con Keylor Navas dietro alla schiena non era proprio così. Ma ora che il nazionale costaricano è stato prestato al Nottingham Forest fino a fine stagione e che il suo nuovo sostituto, Sergio Rico, non rappresenta una vera minaccia, l’italiano, che compirà 24 anni il 25 febbraio, ha l’orizzonte libero”.

Ma dovrà metterci del suo, appunto, dare qualche garanzia in più.

“Ma dovrà trasudare un po’ più di serenità e offrire altre garanzie rispetto all’ultima partita di campionato, contro il Tolosa. Anche se Donnarumma non commette errori grossolani, ne commette comunque alcuni deplorevoli”.

Come in occasione del primo gol del Tolosa, spiega il quotidiano francese, accusando Donnarumma di non essersi posizionato bene tra i pali, come già accaduto con la nazionale italiana in occasione della partita con l’Austria del novembre 2022, sul calcio di punizione di David Alaba.

“In generale, i calci piazzati non sono mai stati il suo punto di forza”, ricorda L’Equipe. Prima, con un concorrente del peso di Navas in panchina “pronto a ridere dei suoi errori” magari non era facile mostrare calma su questo tipo di azioni, che richiedono concentrazione e non dovrebbero essere attraversati da pensieri negativi.

“Da questo punto di vista, quindi, Donnarumma non ha più troppo diritto di sbagliare”.

Dopo il pareggio con il Benfica Lisbona in ottobre, al Parc des Princes, l’allenatore del Psg, Christophe Galtier, parlando di Donnarumma ha detto di aver notato che sta lavorando molto per “cercare di eliminare i suoi piccoli difetti“. L’Equipe scrive:

“Solo che i suoi ‘piccoli difetti’ restano. Non sono proibitivi ma gli impediscono di raggiungere il traguardo che il suo club si aspetta da lui. Internamente, alcuni credono che non sia sempre aiutato dai suoi difensori, il che è vero. Ma non sempre infonde grande fiducia, specialmente nel suo gioco di gambe sotto pressione. Ripensiamo a quell’azione – forse macchiata da un fallo – in cui Benzema lo spinge a sbagliare, nella fase a eliminazione diretta di Champions League, la scorsa stagione. All’epoca, l’alternanza in porta era un argomento che poteva giustificare la sua febbrilità e il giro d’onore al Bernabeu eseguito da Navas durante il riscaldamento non lo aveva certo aiutato. Ma anche da quando è diventato il numero 1 al Psg non ha fatto passi in avanti. Ha sempre la stessa difficoltà ad orientare le spalle sui suoi rilanci”.

