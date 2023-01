Donnarumma contestato dai tifosi del Psg: “Ci fa prendere gol stupidi, cento volte meglio Navas”

Dopo l’uscita a vuoto contro il Lens: “una difesa di merda e Donnarumma non parliamone”, “L’uscita di Donnarumma non proprio il circo Pinder”

Un trasferimento difficile dal Milan al Psg che doveva essere la consacrazione del giovane Gigio Donnarumma dopo l’Europeo ma il rapporto tra il portiere della nazionale italiana e l’ambiente parigino non è mai decollato.

Prima l’alternanza con Keylor Navas, poi le stoccate di entrambi i portiere sulla propria titolarità. Lo stesso Donnarumma spingeva per diventare il portiere ufficiale del Paris: «Non ci dovrebbe essere un’alternanza anche l’anno prossimo tra me Keylor Navas. Il club deve fare delle scelte».

Poi Galtier lo promuove a titolare provando a costringere – invano – Navas a migrare verso altri lidi, e infine le critiche dei tifosi per le troppe, secondo loro, distrazioni dell’italiano.

I tifosi sono divisi fra chi lo tollera (non stravedono per lui) e chi proprio non lo sopporta più, soprattutto dopo l’ultima sconfitta contro il Lens (3-1) nell’ultima giornata di Ligue 1.

C’è chi lo accusa addirittura di essere un sabotatore. Il 2023 di Donnarumma non è proprio iniziato sotto una buona stella.

Al 5° minuto di gioco la papera del povero Gigio: cross da sinistra, Donnarumma esce ma sfiora appena il pallone e Frankowski la mette in rete a porta praticamente sguarnita.

E i social, si sa, sono impietosi: “Ci fa prendere goal stupidi, Navas è cento volte meglio di Donnarumma“.

Quelle merde dans les yeux pour pas comprendre que Navas est 100x plus fort que c’est fraude de Donnarumma — Drenushka 🇦🇱 (@Drenushka99) January 1, 2023

C’est quoi ce match de merde ? une défense à chier et donnarumma n’en parlons pas — Atlant ❤💙 (@AtlxntxSs) January 1, 2023

La sortie de Donnarumma non vraiment le cirque Pinder — Branco (@BrancoPSG) January 1, 2023

Anche Fabian, l’ex Napoli, non ha giocato la sua miglior prestazione:

Fabian ha giocato titolare a centrocampo, in linea con Verratti e Danilo Pereira. Al 28esimo, vantaggio del Lens con una strepitosa azione di contropiede, in verticale con due tocchi, dalla propria area di rigore a quella del Psg dove Openda ha battuto Donnarumma. A inizio ripresa Fabian e Danilo Pereira sono stati i protagonisti in negativo del secondo del Lens. Hanno perso banalmente palla nella propria tre quarti, Fabian poi non è riuscito a chiudere su Claude-Maurice che solo soletto in area ha segnato il terzo gol.

Questa sconfitta riapre il campionato in Francia, con il Lens che ormai dista solo 4 punti dalla vetta della classifica.