Caso Greenwood, ritirate le accuse di stupro

Il calciatore del Manchester United era stato arrestato per la prima volta nel gennaio dello scorso anno dopo che la polizia era piombata nella sua villa.

Le accuse contro il calciatore del Manchester United Mason Greenwood sono state ritirate. La polizia di Manchester ha annunciato oggi che il procedimento penale contro il 21enne è stato chiuso. Greenwood era stato accusato di tentato stupro, coercizione e aggressione, accuse relative tutte alla stessa donna.

Il calciatore del Manchester United era stato arrestato per la prima volta nel gennaio dello scorso anno dopo che la polizia era piombata nella sua villa. Doveva essere processato con l’accusa di tentato stupro, aggressione e controllo coercitivo nei confronti della ex fidanzata Harriet Robson, ma la polizia ha confermato oggi che il CPS ha ritirato tutte le accuse contro di lui.

Il sovrintendente capo Michaela Kerr, capo della protezione pubblica della Greater Manchester Police, ha commentato: «Data la significativa copertura mediatica di questo caso, è giusto condividere la notizia che l’uomo di 21 anni che era stato arrestato e accusato in relazione a un’indagine aperta nel gennaio 2022, non affronterà più procedimenti penali in relazione a queste accuse».

«Il team investigativo è rimasto in contatto regolare con il team legale, fornendo eventuali aggiornamenti degni di nota, e quindi comprende la logica dell’interruzione del procedimento in questa fase e che questa decisione non è stata presa alla leggera. Nonostante l’interesse dei media e del pubblico per questo caso, abbiamo deciso di non commentare con ulteriori dettagli», ha aggiunto.

«Vorrei, tuttavia, sfruttare questa opportunità per ribadire l’impegno della polizia nell’indagare sulle accuse di violenza contro donne e ragazze e sostenere le persone colpite, indipendentemente dalle loro circostanze, durante quello che può essere un momento difficile e sconvolgente per loro. Un numero sempre crescente di agenti sta ricevendo una formazione specialistica e si stanno utilizzando in modo più coerente gli strumenti, disponibili tramite il sistema di giustizia penale, per mantenere le persone al sicuro e prendersi cura delle vittime», ha concluso.