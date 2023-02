Campos ha contattato Mourinho: lo vuole al Psg (Footmercato)

Sarebbe un rincalzo nel caso Zidane declinasse l’offerta del club parigino. Non ci sono stati contatti tra il Psg e la Roma

Secondo le Footmercato, ci sono stati contatti tra il Psg, in particolare Luis Campos, e José Mourinho. Il nome di Mourinho è stato spesso citato a Parigi in seguito ad ogni cambio di allenatore. Mourinho è nelle grazie di Luis Campos, che lo apprezza, e soprattutto della proprietà qatariota, che non ha mai nascosto la sua ammirazione per il tecnico portoghese. Il tecnico della Roma, secondo quanto si apprende dal media francese, sarebbe solo un rincalzo nel caso Zidane declinasse l’offerta del club parigino.

Aggiungono in Francia che Mourinho sarebbe perfetto perché potrebbe mettere Mbappé al centro del progetto tecnico. Resterebbe nella squadra anche Sacramento, storico assistente di Mourinho oggi nello staff di Galtier a Parigi.

Tra Luis Campos e José Mourinho i rapporti sono buoni, affermano in Francia. Si vocifera anche di un presunto interessamento per il portoghese quando fu esonerato dal Tottenham. Ovviamente tutto è legato dalla permanenza di Galtier che vive con una spada di Damocle sulla testa. Se il tecnico francese dovesse mancare la qualificazione contro il Bayern Monaco non è scontato l’esonero dell’ex Lille.

Intanto si precisa che non c’è stato alcun contatto tra Psg e Roma. Mourinho è legato fino al 2024 con i giallorossi, ma i rapporti tra Nasser Al-Khelaïfi e Dan Friedkin, sono buoni e potrebbero agevolare molto la trattativa.

