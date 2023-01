Tra la Roma e Zaniolo regna un caos totale, non si presenta a Trigoria (CorSport)

“L’attaccante giallorosso ieri era a La Spezia per un permesso concesso dalla Roma. Sarebbe dovuto tornare oggi a Trigoria, ma non si è ancora presentato”

Ieri a Zaniolo era stato concesso un permesso che l’attaccante italiano ha sfrutta per ritornare a casa a La Spezia dopo un clima estremamente pericoloso che si è creato attorno a lui.

Oggi però sembra che Zaniolo dovesse tornare a Trigoria, cosa che non è avvenuto. Quindi sarebbe assente ingiustificato.

Il clima di odio e le minaccia a lui e alla sua famiglia lo hanno costretto nella notte di domenica a “fuggire” da Roma. Il suo futuro è appeso a queste ultime ore di calciomercato.

Nella notte tra domenica e lunedì, subito dopo la sconfitta della Roma contro il Napoli, una quindicina di persone si è presentata fuori alla sua abitazione per “invitare” il classe ‘99 a cambiare aria il prima possibile.

È stata una vera e propria intimidazione ai danni di Zaniolo che ha sicuramente sortito il suo effetto, considerando lo spavento che lui e la famiglia si sono presi. Sull’accaduto la polizia ha aperto un’indagine.

Sulla situazione ne scrive il Corriere della Sport:

“L’attaccante giallorosso, che ieri era a La Spezia per un permesso concesso dalla Roma, sarebbe dovuto tornare oggi a Trigoria, ma al momento non si è ancora presentato al centro sportivo dei giallorossi. Zaniolo, che è tuttora in attesa di conoscere il suo futuro, aveva lasciato la capitale con il padre Igor per tornare a La Spezia dopo le minacce e gli insulti ricevuti da alcuni tifosi sotto casa.”

Il permesso quindi richiesto e ottenuto aveva valenza di un giorno, oggi doveva allenarsi a Trigoria ma non si è presentato. La società ha annunciato che si trova fuori dal mercato e fuori dal progetto tecnico. Praticamente Zaniolo si è infilato (da solo) in un vicolo cieco, reso pericoloso però dall’atteggiamento della società.

“Al momento Zaniolo non si è presentato nel centro sportivo Fulvio Bernardini. Il calciatore, che ha rifiutato la cessione in Premier League al Bornemouth, rischia severi provvedimenti disciplinari da parte della società.”