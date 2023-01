Salernitana, Nicola in bilico: duro confronto col ds De Sanctis

Calciomercato.com. Non vince da quattro partite, è in bilico. Decisiva la prossima partita con il Torino

Dopo la sconfitta della Salernitana con il Milan c’è stato un duro confronto tra l’allenatore Davide Nicola e il direttore sportivo Morgan De Sanctis. A rivelare lo scenario è Calciomercato.com in un articolo. Secondo il sito di notizie, al termine della conferenza stampa, il dirigente granata ha chiamato da parte il tecnico facendogli capire di non aver gradito alcune sue dichiarazioni nei giorni scorsi riguardanti il mercato.

Secondo Calciomercato.com il prossimo incontro della Salernitana sarà decisivo per la permanenza di Nicola in panchina:

“Il ko con il Milan è il terzo consecutivo per la squadra, la gara di domenica 8 gennaio alle 12.30 contro il Torino può diventare decisiva: in caso di mancata vittoria la società potrebbe decidere di esonerare l’allenatore”.

Il presidente della squadra granata Iervolino potrebbe licenziare entrambi in virtù degli ultimi risultati della Salernitana:

“Anche il presidente Iervolino non è soddisfatto delle prestazioni della squadra. Si è confrontato sia con De Sanctis che con Nicola su questo momento complicato, non ha gradito alcuni comportamenti né del dirigente né dell’allenatore. Per questo, non è escluso uno scenario clamoroso che potrebbe portare sia all’esonero di Nicola che a una separazione con il direttore sportivo. Salernitana nel caos, col Torino serve la svolta”.

La Salernitana al momento si trova in quattordicesima posizione. La squadra di Nicola non trova la vittoria da 4 partite e la prossima partita contro il Torino potrebbe essere decisivo per il tecnico dei ‘miracoli’.