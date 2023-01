Salernitana, Iervolino valuta di richiamare Nicola in panchina (CorSport)

Ieri sembrava essere stato raggiunto un accordo con Semplici, che ha incontrato il club, ma in nottata c’è stata una virata

Il presidente della Salernitana, Danilo Iervolino, potrebbe richiamare in panchina Davide Nicola, che ha esonerato due giorni fa. Lo scrive il Corriere dello Sport. Ieri sembrava essere stato raggiunto un accordo tra il club e Semplici, che aveva anche incontrato la dirigenza della Salernitana, poi, nella notte, il ripensamento, con Iervolino che si è preso del tempo per valutare il possibile ritorno di Nicola. Il Corriere dello Sport scrive:

“Una lunga notte di riflessione per Danilo Iervolino. Che alla fine potrebbe ripartire da dove aveva iniziato, richiamando in panchina Davide Nicola. A lungo ieri sera il nuovo allenatore della Salernitana sembrava proprio essere Leonardo Semplici, fin da domenica sera, come riportato dal Corriere dello Sport-Stadio, tra i papabili. Ieri sera a Roma incontro tra i dirigenti granata, il tecnico toscano ed il suo agente Fali Ramadani. Le quotazioni di D’Aversa e Iachini, con i quali anche ieri i contatti sono stati frequenti, sarebbero sensibilmente calate in quanto entrambi hanno chiesto un contratto per un anno e mezzo, mentre la Salernitana proponeva un accordo di sei mesi con opzione per il rinnovo legata ai punti realizzati. E Semplici, fermo dal settembre 2021 quando fu esonerato dal Cagliari dopo le prime tre giornate di campionato, avrebbe dato la sua disponibilità ad accettare questa proposta. D’Aversa ieri pomeriggio si sarebbe anche avvicinato sul piano economico al club campano, ma sempre sulla base di un accordo fino a giugno 2024. Ovviamente non si escludono sorprese”.

Anche il giornalista Sky Gianluca Di Marzio, ieri sera, scriveva:

“Clamorosa la vicenda che riguarda la panchina della Salernitana, con Danilo Iervolino che riflette sulla possibilità di richiamare Davide Nicola: il presidente granata si prende una notte di tempo per prendere la decisione al riguardo”.