Resuscita Abraham e il Milan si butta via come l’Inter: da 2-0 a 2-2

Partita senza storia fino al minuto 87 poi il Milan si addormenta e la squadra di Mourinho ne segna due. Il Napoli a più sette su Milan e Juve

È Pasqua di Resurrezione a San Siro. Resuscita Tammy Abraham che al minuto 93 segna il gol del 2-2. Il Milan butta una vittoria che sembrava cosa fatta. Al minuto 87 si era sul 2-0 per il Milan. Risultato che in quel momento non era giusto, di più. Non c’era stata partita. Il Milan aveva sbagliato anche un bel po’ di potenziali occasioni. Poi, quando meno te l’aspetti, la Roma di Mourinho si risveglia. Prima la rete di Ibanez, su colpo di testa. E poi, in pieno recupero, sempre in area, gol di Abraham che riprende una corta respinta di Tatarusanu (diciamo anche papera). Finisce 2-2 e il Napoli torna con sette punti di vantaggio sulle seconde che questa sera sono Milan e Juventus. La sconfitta di Milano stasera sembra decisamente più lontana.