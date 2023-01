Report svela: «Ronaldo non ha mai firmato la famosa carta della Juve»

Nella puntata in onda questa sera su Rai3 un testimone spiega che CR7 sarebbe stato ben consigliato e non avrebbe firmato la carta

Report che andrà in onda su Rai3 questa sera, svela un retroscena sulla famosa “Carta Ronaldo” che gli inquirenti stanno cercando e che potrebbe compromettere la posizione sia dell’attaccante portoghese che del club bianconero.

Il documento esisterebbe, ma il campione portoghese non l’avrebbe mai firmato. Un procuratore vicino al giocatore ha raccontato in via anonima: “La scrittura privata esiste, ma Ronaldo non l’hai mai firmata, l’ha firmata solo la Juventus. Perché non l’ha firmata? Perché è stato ben consigliato”.

Nella manovra stipendi della Juventus legata alla pandemia viene coinvolto anche Cristiano Ronaldo. E’ l’accordo per il pagamento posticipato di 19 milioni di euro. Un testimone molto vicino a Ronaldo ci racconta cos’è successo davvero.#Report stasera alle 21.20 su #Rai3👇 pic.twitter.com/vzhaRTnaQX — Report (@reportrai3) January 16, 2023

La carta sarebbe un accordo per il pagamento posticipato di 19 milioni di euro previsti dall’accordo con CR7. Nelle scorse settimane il campione portoghese ha avuto via libera per visionare gli atti dell’inchiesta Prisma alla ricerca della famosa carta.

Intanto però Ronaldo non ha mai risposto alla Procura di Torino, alle 47 domande inviategli dai magistrati torinesi che indagano sulla Juventus.

CR7, intanto, ha chiesto, tramite i suoi avvocati, di poter recuperare quella somma, a suo dire dovutagli di diritto, visto che farebbe parte di quanto pattuito a livello economico durante la sua esperienza alla Juve.