Ronaldo non ha risposto alle domande dei pm di Torino sulla famosa carta (Repubblica)

Repubblica riporta alcune delle domande inviate a Ronaldo:

“La Juventus ha pagato tutti i tuoi stipendi? In caso, a quanto ammontano gli stipendi non pagati? Come verranno pagati? Ritieni di agire in via giudiziale per il pagamento di questi stipendi?”. Queste le più significative. Fino all’ultima: “Puoi produrre una copia dei documenti che ti sono stati consegnati?”.

La procura vuol sapere se quei soldi siano mai stati incassati da Ronaldo. E, in caso contrario, se volesse richiederli.

Repubblica scrive che

le uniche risposte la Procura le ha ottenute finora dal legale John Shehata, che segue Cristiano Ronaldo insieme all’avvocato Salvatore Pino. “Non ha in mano alcuna documentazione relativa ai rapporti con la squadra italiana”, aveva risposto Shehata, aggiungendo: “Mi ha già anticipato di non sapere nulla rispetto alle vicende oggetto di indagine”.

Avrebbe voluto rispondere in forma scritta.

Perché Ronaldo non risponde? Semplice: se quella carta esistesse, e avesse la firma di Cristiano, lui rischierebbe una squalifica, per aver sottoscritto contratti non federali. E infatti per la Procura, sentire CR7 era urgente già ad aprile: sanno i pm che “i documenti in possesso del testimone hanno la funzione di garantire il pagamento degli stipendi arretrati… e terminato il pagamento potrebbero essere occultati o distrutti”. Ma ora sarà difficile anche chiedere il pagamento degli arretrati, senza incorrere in una sanzione sportiva. Di certo, Ronaldo ha assicurato ai legali di non aver firmato nulla. E di essere disposto a parlare. Per sapere dove, come e quando, però, bisognerà seguire il calciomercato.