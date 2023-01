Napoli-Roma, Elmas in vantaggio su Politano a destra

Torna Kvaratskhelia in attacco con Osimhen. La formazione dovrebbe essere la stessa di quella scelta da Spalletti contro la Salernitana

Kvaratskhelia tornerà in campo contro la Roma dopo lo stop dovuto all’influenza. Il Corriere dello Sport non ha dubbi. Del resto, ieri, l’attaccante georgiano del Napoli è ritornato ad allenarsi in gruppo, completamente recuperato.

“Kvaratskhelia corre verso la Roma. Sembra di vederlo già in azione sulla fascia sinistra mentre cerca Osimhen con lo sguardo e poi col destro. Il georgiano si è allenato in gruppo, ieri, dopo averlo fatto solo parzialmente nei giorni scorsi. Per domenica è pienamente recuperato, alle spalle influenza, febbre e sintomi vari che lo avevano costretto a saltare Cremonese e Salernitana”.

Spalletti, scrive il quotidiano sportivo, dovrebbe confermare la formazione vista in campo contro la Salernitana. Ci sono ancora pochi nodi da risolvere, tra cui il modo in cui sarà messo in campo Elmas, che sicuramente, però, sarà della partita. Probabilmente l’allenatore del Napoli lo impiegherà a destra, al posto di Politano.

“Si partirà con Meret in porta, Rrahmani e Kim con Di Lorenzo e Mario Rui (più di Olivera) ai lati, il trio Anguissa-Lobotka-Zielinski a centrocampo e, appunto, uno tra Politano ed Elmas insieme a Kvara e Osimhen. Il macedone è in grande forma e Spalletti potrebbe sfruttare la sua esuberanza anche a destra”.

Questo il report dell’allenamento di ieri, con Kvara completamente recuperato:

“Seduta mattutina per il Napoli all’SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro la Roma in programma domenica allo Stadio Maradona per la 20esima giornata di Serie A (ore 20.45).La squadra ha iniziato la sessione con una fase di attivazione e lavoro di tecnica. Successivamente la rosa si è divisa in due gruppi: un gruppo ha lavorato su stazioni di forza mentre l’altro ha effettuato esercitazione tattica. Chiusura di sessione con partitina a campo ridotto. Kvaratskhelia ha svolto l’intera seduta in gruppo. Primo giorno di allenamento in azzurro per Gollini”.