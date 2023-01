Report d’allenamento del Napoli: primo allenamento per Gollini e torna Kvara

Il gioiello georgiano è tornato ad allenarsi con la squadra a pieno ritmo agli ordini di Luciano Spalletti.

Il Napoli torna ad allenarsi in vista della partita contro la Roma di domenica alle ore 20.45. Primo allenamento con il Napoli per il nuovo acquisto Gollini mentre ottime notizie per quanto riguarda Kvaratskhelia. Il gioiello georgiano è tornato ad allenarsi con la squadra a pieno ritmo. Di seguito il comunicato sul report d’allenamento del Napoli su Gollini e Kvaratskhelia:

“Seduta mattutina per il Napoli all’SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro la Roma in programma domenica allo Stadio Maradona per la 20esima giornata di Serie A (ore 20.45).La squadra ha iniziato la sessione con una fase di attivazione e lavoro di tecnica. Successivamente la rosa si è divisa in due gruppi: un gruppo ha lavorato su stazioni di forza mentre l’altro ha effettuato esercitazione tattica. Chiusura di sessione con partitina a campo ridotto. Kvaratskhelia ha svolto l’intera seduta in gruppo. Primo giorno di allenamento in azzurro per Gollini”.

Il portiere ex Atalanta e Fiorentina è apparso subito sorridente e perfettamente integrato con i suoi nuovi compagni di squadra. L’estremo difensore è approdato alla corte di mister Luciano Spalletti per sostituire Salvatore Sirigu finito in Toscana alla Fiorentina a titolo definitivo. Sarà l’alternativa all’ormai inamovibile Alex Meret che resterà il titolare nel Napoli.