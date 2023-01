Nainggolan ora deve scegliere: lo vogliono Spal e Cagliari

La Spal ha già contattato il giocatore e il suo entourage, e stante la presenza di De Rossi, Radja non si è affatto gettato via, anche se sul piatto c’è anche la proposta del Cagliari di Ranieri.

La Spal di Daniele De Rossi deve uscire da una situazione di classifica molto complicata e cerca rinforzi in ogni reparto. Nelle ultime ore si registra l’inserimento del club ferrarese per Radja Nainggolan, centrocampista che si è svincolato dall’Anversa e che sembra sul punto di tornare al Cagliari. Dopo la rottura coi belgi non è più stato convocato. Secondo quanto riportato da Sky Sport, la Spal ha già contattato Nainggolan e il suo entourage, e stante la presenza di De Rossi, Radja non si è affatto gettato via, anche se sul piatto c’è anche la proposta del Cagliari di Ranieri, piazza che lui conosce molto bene.

Ora rimane da capire se di qui a una settimana avrà chances di livello superiore, o se in caso contrario accetterà il ricongiungimento con Daniele o il ritorno in Sardegna. La Spal cerca di sfruttare il rapporto speciale nato ai tempi della Roma fra De Rossi e lo stesso Nainggolan per provare a convincere il giocatore della destinazione. Più vicino invece il ritorno di Giuseppe Rossi. I primi test fisici effettuati dall’attaccante hanno avuto risultati confortanti; si aspettano le ultime visite per formalizzare l’accordo e dare a De Rossi un attaccante che già lo scorso anno giocò a Ferrara 14 partite con 3 gol realizzati