Ranieri si emoziona per il ritorno a Cagliari (e vince anche 2-0)

L’ultima volta si era seduto sulla panchina del Cagliari nel 1991. Prese i sardi in Serie C1 e li riportò in A. Adesso ha battuto il Como

La seconda prima volta per Claudio Ranieri sulla panchina del Cagliari inizia con una vittoria per 2-0 contro il Como. L’ultima volta si era seduto sulla panchina del Cagliari nel 1991: fino a poche stagioni prima ancora giocava, era un allenatore emergente che aveva preso i sardi due anni prima in C1 e li aveva condotti prima in B, poi in massima serie e infine alla salvezza.

Quasi 32 anni dopo, Claudio Ranieri torna ad allenare i rossoblù. Torna dopo aver alzato coppe e dopo aver allenato squadre importanti come Chelsea, Juventus e Inter. Una Premier League vinta al Leicester l’impresa più bella degli ultimi anni di calcio.

Però l’abbraccio di Cagliari alla sua prima in casa contro il Como lo commuove: quando esce dal tunnel degli spogliatoi Ranieri a 71 anni si guarda attorno e non riesce a trattenere le lacrime. E l’Unipol Domus gli tributa la giusta ovazione.

Il tecnico ha ringraziato il pubblico in conferenza stampa al termine della partita:

«Faccio questo lavoro per l’emozione. Vedere lo stadio così pieno è stato bello e questo entusiasmo andava ripagato».

Adesso l’obbiettivo è centrare i play off per tornare in Serie A e Ranieri non nasconde le sue ambizioni e la voglia di mettersi al lavoro:

«Quello che non ha funzionato lo vedremo da lunedì. Play-off? Ho messo l’elmetto, vado a testa bassa».