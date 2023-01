Milik torna a Napoli da ex, avrà il dente avvelenato (CorSport)

Sarà uno degli uomini più attesi nella sfida del Maradona. Allegri lo metterà al centro dell’attacco con Di Maria alle sue spalle.

Venerdì si giocherà Napoli-Juventus e per la prima volta Arek Milik tornerà a Napoli come avversario. Allegri dovrebbe puntare su di lui per l’attacco della squadra bianconera. Il Corriere dello Sport scrive che Milik avrà il dente avvelenato.

“A volte ritornano. E magari hanno anche il dente avvelenato. Venerdì sera al centro dell’attacco della Juve ci sarà, salvo sorprese, Arek Milik. Per la prima volta da ex contro il Napoli. Doveva lasciare nell’estate del 2020, ha aspettato fino a gennaio 2021, nel frattempo è cambiato un po’ tutto”.

Sicuramente non è cambiata la confidenza di Milik con il gol: 48 reti in 122 presenze al Napoli, 30 reti in 55 presenze col Marsiglia, 7 reti in 19 da quando è alla Juve. Al Napoli doveva fare i conti con la concorrenza di Mertens, nella Juve è rapidamente diventato titolare.

“Così sarà lui uno degli uomini più attesi nella sfida scudetto di venerdì sera, così sarà lui uno degli uomini su cui Allegri fa maggior affidamento in questa partita per guidare l’attacco della Juve reale: salvo sorprese o imprevisti, infatti, il piano partita dei bianconeri si basa su un 3-5-1-1 con Angel Di Maria alle spalle di Milik, magari con Federico Chiesa già dal 1′ sulla fascia destra e Moise Kean pronto a subentrare nella ripresa”.